三鐵｜港隊三鐵少年賽囊括2金3銀3銅 (20:55)

精英少年組賽事方面，港隊順利男子組三甲之位，當中年僅16歲的陳睿浲在游泳率先拉開優勢，終以31分17秒順利奪冠，其隊友朱昕浩和黃嘉豪則分列亞、季軍。陳睿浲對能首次登上國際賽事頒獎台感到十分高興，認為奪冠的關鍵是前一晚準備充足，即使天氣不太理想也沒有影響發揮。

兩位港將則於女子組鬥得難分難解，最後由Zoe Metais稍勝一籌，以33分31秒率先衝線，並以十分之一秒力壓Pauline Courret奪冠。兩人均表示首次在主場出戰國際賽意義非凡，成績不是最重要，很享受與對方鬥到最後一秒，認為只有高水平的競爭才能令他們進步。

精英U15組方面，林樂仕在男子組摘銀，文麗淇則於女子組掛銅；後者表示對自己的成績尚算滿意，會繼續努力練習，重點加強耐力訓練，將來爭取更高名次。

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