世界盃｜法國隊傳賓施馬退隊後更團結　靴南迪斯重傷後曾考慮掛靴 (13:20)

賓施馬7年前因以性愛影片勒索當時法國隊隊友華布拿，被逐出國家隊，至去年才獲重新起用，但今屆開賽前3日因傷退隊。惟《隊報》聲稱，阿爾及利亞裔的賓施馬，性格不獲大部分隊友討好，離開大軍前也沒與一眾隊友道別。報道又引述內部消息指在賓施馬離隊後，隊內氣氛明顯好轉，球員「感到更自由和放鬆」。

在球會皇家馬德里亦與賓施馬合作的曹亞文尼，今晨（27日）對丹麥隊賽後主動回應報道失實：「這完全錯誤，在他仍在陣時，球隊都運作得非常暢順。」

另外，左後衛盧卡斯靴南迪斯在首仗對澳洲隊前十字韌帶重創退隊。報道指近年飽受傷患的靴南迪斯，一度考慮退役，但遭家人勸回，直到手術順利完成後，已打消相關念頭。

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