世界盃｜阿根廷將帥更衣室瘋狂慶祝1小時　助教艾馬落淚賀美斯入球 (13:43)

當美斯打破僵局後，阿根廷隊助教艾馬立即掩面落淚，即使其他助教不斷在旁說話，艾馬仍不斷抽泣，激動得難以控制情緒。有消息指出，阿根廷隊拿下關鍵勝仗，賽後1小時仍在更衣室忘形慶祝，從守將奧達文迪的社交平台影片可見，門將達米安馬天尼斯跳上枱揮舞毛巾，全隊載歌載舞，球隊星將美斯同樣手舞足蹈，主帥史卡朗尼則於球員面前走來走去，放聲高歌。

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