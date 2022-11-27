世界盃｜阿根廷奇兵成中場解藥　助賓菲加開季不敗勢再升值 (10:37)

安素費南迪斯今仗57分鐘入替古度洛迪古斯，7分鐘後一次前場傳球予迪馬利亞後，再與美斯交叉走位，讓後者禁區頂有空間接應橫傳起腳入球。他自己則在88分鐘以一記左路扣大位遠柱射門，第5次代表球隊即取得國家隊生涯首球，隨即與助攻的美斯簇擁。美斯賽後大讚後輩：「看過他每天的操練，還有歐聯我們曾交手，我對安素的表現絕不意外。」不少傳媒盛讚費南迪斯的傳控技術和跑動決定，不下於今屆因傷落選的盧施素，將是阿根廷隊今屆由攻守轉換的關鍵。

安素費南迪斯5歲已加入河床的青年軍，3年前正式出道，但未能爭得正選，要外借至另一阿根廷球會防衛者，但他在前國腳基斯普的麾下，前年助防衛者首奪南美球會盃及南美超級盃，外借期滿回歸1年，即獲賓菲加以1000萬歐元（約8130萬港元）加800萬歐元（約6510萬港元）條款獎金羅致。

在賓菲加今季各項賽事25場比賽，費南迪斯除了歐聯對海法馬卡比一仗停賽，其餘24場悉數正選兼助球隊保持不敗，包括歐聯兩鬥美斯所屬的巴黎聖日耳門連和，令球隊首名出線。其身價已由1年前的500萬歐元（約4060萬港元），大幅攀升至3500萬歐元（約2.84億港元），倘在之後的比賽爭贏正選並續有好表現，料巴塞等要出更高價，賓菲加才願意放人。

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