世界盃｜美斯傳射建功創世盃紀錄　「我們的世盃現正開始」 (08:13)

美斯今仗上半場表現沉寂,但下半場64分鐘遠射地波建功,據報球速高達122公里/小時。他末段再助攻安素費南迪斯奠勝。35歲的美斯今次是第5次出戰世盃,合共上陣21場,與已故名宿馬拉當拿並列阿根廷隊史最多,8個入球則與「肥馬」僅次10球的巴迪斯圖達。

完場後,美斯以隊長身份受訪,稱球隊在上半場以快打慢不成功,但下半場放慢節奏反踢得更順暢,「勝仗令更衣室上下都鬆一口氣,一片歡樂」。提到日前爆冷不敵沙特阿拉伯隊,他說道:「首仗落敗背後有很多原因,但損失慘重的我們,知道今日非勝不可。我們的世盃正式開始,球隊知道怎樣可達到目標。」

阿根廷隊主帥史卡朗尼及助教艾馬在兩個入球後都被拍攝到即場流淚,前者承認球隊首仗落敗後承受巨大壓力:「我知道應該理性一點,只將今場看待為一場普通球賽,但你亦清楚自己面對的不只是一場波。」阿根廷1勝1負後暫列小組次席,但下仗要擊敗榜首的波蘭隊,始能穩奪出線資格,美斯指球隊續不能犯錯,每場都要當決賽。

1 - Lionel Messi is now both the youngest (18y 357d vs Serbia in 2006) and the oldest (35y 155d vs Mexico today) player to both score and assist in a single World Cup game since the start of the 1966 tournament. Longevity. pic.twitter.com/e6Ak6fmI8l— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2022