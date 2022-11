世界盃｜利雲度夫斯基決賽周開齋激動慶祝　國際賽入球數追平比利 (08:47)

羅拔仔在39分鐘先送出一記妙傳,助攻施連斯基,而他在82分鐘把握沙特後防「送大禮」,當艾穆基在後場控球失誤,他搶球後單刀射入,助波蘭隊領先2:0。值得一提的是,羅拔仔在上半場穿着古銅色球靴,而他在半場換上黃色波砵,未知此舉是否為他帶來好運,終成功取得入球。

羅拔仔二度征戰世界盃,戰至第5場末段才首度取得入球,他入球後難掩激動,眼眶泛淚並伏在草地上。這名34歲射手另有一次接應傳中僅射中柱,賽後獲選為最佳球員,他表示一直為了在世界盃入球而努力,「我知道這有機會是我最後一屆世界盃,在唱國歌時,我已經感受到內心的情緒」。他在國際賽射入77球,追平「球王」比利的紀錄,他笑言「國家隊的利益是最重要的,但你腦海中總有一些想法,希望自己能被載入史冊」。

Emotional celebration by Robert Lewandowski vs Saudi Arabia after scoring his first World Cup goal for Poland. pic.twitter.com/8hdAcYQ2Wm— FT90Extra (@FT90Extra) November 26, 2022