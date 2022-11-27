世界盃︱美斯當救世主　傳射居功領阿根廷挫墨西哥保出線希望 (04:57)

阿根廷隊今晨（27日）於世界盃C組次輪，憑美斯於64分鐘先開紀錄，再於87分鐘助攻予安素費南迪斯奠勝，助球隊以2：0擊敗墨西哥隊，力保出線希望。而美斯亦攻入個人歷來世盃第8球，看齊阿根廷已故球王馬拉當拿的在世盃的入球紀錄。
首戰大熱倒灶不敵沙特阿拉伯隊後，阿根廷隊是役不容再失，惟上半場表現平平，反而被墨西哥隊藉幾次死球製造驚險鏡頭。
換邊後阿根廷更見積極，相反墨西哥退守半場呈現攻防戰，雖然「白藍軍」攻勢未見凌厲，但美斯再顯球王本色，於64分鐘於禁區外妙射得手，為球隊先開紀錄。落後的墨軍末段轉守為攻未有斬獲之餘，更被美斯於87分鐘藉一次短角球攻勢，助攻予安素費南迪斯攻入奠勝球，亦是這名後備上陣的中場在國際賽的首個入球。最終阿根廷以2：0擊敗墨西哥，兩戰得3分升上次席，以較佳得失球壓同分的沙特阿拉伯，下仗將鬥以4分居首的波蘭隊，而兩戰得1分的墨西哥則會面對沙特。
值得一提的是，美斯今場同時看齊日前死忌兩周年的「老馬」馬拉當拿在世盃上陣21場及入8球的紀錄，隊史世盃入球紀錄亦僅次於「戰神」巴迪斯圖達的10球。
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