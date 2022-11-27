世界盃︱美斯當救世主　傳射居功領阿根廷挫墨西哥保出線希望 (04:57)

首戰大熱倒灶不敵沙特阿拉伯隊後，阿根廷隊是役不容再失，惟上半場表現平平，反而被墨西哥隊藉幾次死球製造驚險鏡頭。

換邊後阿根廷更見積極，相反墨西哥退守半場呈現攻防戰，雖然「白藍軍」攻勢未見凌厲，但美斯再顯球王本色，於64分鐘於禁區外妙射得手，為球隊先開紀錄。落後的墨軍末段轉守為攻未有斬獲之餘，更被美斯於87分鐘藉一次短角球攻勢，助攻予安素費南迪斯攻入奠勝球，亦是這名後備上陣的中場在國際賽的首個入球。最終阿根廷以2：0擊敗墨西哥，兩戰得3分升上次席，以較佳得失球壓同分的沙特阿拉伯，下仗將鬥以4分居首的波蘭隊，而兩戰得1分的墨西哥則會面對沙特。

值得一提的是，美斯今場同時看齊日前死忌兩周年的「老馬」馬拉當拿在世盃上陣21場及入8球的紀錄，隊史世盃入球紀錄亦僅次於「戰神」巴迪斯圖達的10球。

世盃新聞：世界盃直擊︱記者直擊阿根廷操練 美斯生死戰前神情輕鬆 球迷場外悼老馬死忌兩周年

世盃新聞：世界盃直擊｜記者採訪日本隊操練 訓練基地安排仔細做足防疫 堂安律成追訪對象

世盃新聞：世界盃︱麥巴比梅開二度 領衛冕法國險勝丹麥 今屆首隊出線16強

世盃新聞：世界盃直擊｜疫下有旅行團看世盃 5天團多哈暨迪拜 越南導遊場外等待團友離場

世盃新聞：世界盃︱羅拔仔取世盃處子入球 領波蘭兩蛋贈沙特

世盃新聞：世界盃︱澳洲「一槌定音」挫突尼斯 相隔12年再嘗世盃勝仗