世界盃直擊｜疫下有旅行團看世盃　5天團多哈暨迪拜　越南導遊場外等待團友離場 (00:57)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

法國大戰丹麥於974體育場舉行，本報記者現場所見，有不少身穿同一T恤或帽的球迷，手持越南國旗一團又一團人步入球場。有份帶團的越南籍導遊Dani向本報表示，今次為阿聯酋暨和卡塔爾5天團，一團約有30人全是越南遊客，行程先到迪拜3天遊玩，然後到多哈大半天看一場世界盃比賽，但不會留宿，會即日登機返回迪拜完成最後一天行程，這旅行團價錢約3000美元（約2.34萬港元），「因為在卡塔爾住宿有較多限制，尤其於世界盃期間住宿是較昂貴，加上由迪拜飛往多哈只需約45分鐘」。

Dani在迪拜住了7年，他補充其所屬旅行社於世盃期間，預計約有50團越南旅客來多哈，他每周將帶5團，換言之約有1500名越南球迷來看世盃比賽。不過，當團友悉數入場後，場外只餘下他隻身一人，拿着多個背囊於球場入口默默等待，場面略感蒼涼，他笑言會一直在場外等到完場，接回團友去繼續旅程。

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