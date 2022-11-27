世界盃︱麥巴比梅開二度　領衛冕法國險勝丹麥　今屆首隊出線16強 (01:57)

法國隊今仗後防人腳大變，中堅華拉尼、右閘祖利斯古迪及迪奧靴南迪斯，分別代替伊巴希馬干拿迪、班捷文柏華迪及因傷退隊的盧卡斯靴南迪斯，而中前場6將則沿用上場大勝澳洲隊的球員。丹麥隊有上仗打和突尼斯隊時後備上陣的中場丹斯加特、翼鋒連士唐及前鋒干尼利斯擔正。

兩軍初段相當謹慎，法國其後漸主導比賽，其中右翼奧士文尼迪比利表現尤其突出，曾在21分鐘傳中予中場拉比奧特勁頂但被丹麥門將卡斯柏舒米高拍出。30分鐘，活躍於左路的基利安麥巴比傳球予古迪射門未竟全功。33分鐘，此役任進攻中場的基沙文左路與基奧特撞牆後，於窄位施射又被舒米高瓦解。37分鐘，基奧特接應麥巴比傳球飛頂斜出。捱打的丹麥只有干尼利斯於36分鐘的右路怒射不中目標較有睇頭，而其隊友中場基斯甸艾歷臣則在45分鐘的離門30米的不中框「軟」射則毫無威脅。

法國下半場續施壓，基沙文曾於60分鐘半單刀射高。1分鐘後，迪奧靴南迪斯左路與麥巴比眉來眼去後，最後助攻對方第一時間射入開紀錄。法國只開心了7分鐘，基斯甸艾歷臣右路開出角球，隊友安達斯基斯坦臣接應佐基姆安達臣的頭槌二傳頂入扳平，卻在86分鐘被麥巴比接應基沙文傳中近門撞入奠定2：1勝局一球，令法國歷來決賽周四碰丹麥錄得2勝1和1負成績。同組澳洲隊憑鋒將米歇爾杜基於23分鐘一「槌」定音，以1球挫突尼斯隊，並繼沙特阿拉伯隊、日本隊和伊朗隊後，第4支今屆代表亞洲區出賽獲勝的球隊。突軍賽後與丹麥同得1分，出線形勢甚為被動。

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