籃球︱泰那奧斯汀領銜香港戰東奧冠軍隊　3×3世界巡迴賽首圈力戰僅負 (23:17)

國際籃協（FIBA）3×3世界巡迴賽——香港大師賽今日（26日）假維多利亞公園上演，由甲一猛將泰那和奧斯汀領軍的香港從外圍賽脫穎而出，正賽首圈面對來自拉脫維亞的里加（Riga）打出驚喜，力戰下以18：21敗陣。奧斯汀表示能在國際舞台與高手過招是兒時夢想，而東京奧運3×3冠軍班底的拉斯文尼斯（Karlis Lasmanis）更指港隊比想像中更難應付。
里加甫開賽便有拉斯文尼斯獨得5分，但香港眾將個人技巧過人，一直咬緊分數在1分上落，泰那在最後4分48秒連入兩球，更領軍反超至17：15。不過，香港受犯規問題困擾，身形明顯佔優的里加末段多次站上罰球線取分。香港一度追至18：19，惟文俊浩在最鍵失誤，球隊終以3分之差落敗。其後，香港在次戰鬥阿姆斯特丹隊時，泰那和奧斯汀皆受嚴密看管，以14：21吞下連敗，無緣晉級。
對於香港幾乎從里加手上搶走勝利，此役交出7分5籃板的奧斯汀表示「無論面對哪些對手，落場的目標就是贏波，但不幸地我們射失幾球，犯規問題也嚴重」。首次出戰正式三人賽的他又笑言，自己像個新手學習，而在世界賽舞台亮相就像完成兒時夢想。
獨取16分的拉斯文尼斯表示，球隊因昨午抵港仍未適應時差，亦未有預計面對香港會打得如此驚險：「我們賽前還以為會贏得很輕鬆，當然這個想法是很蠢，他們有很好的單打球員」。現場有大約100名觀眾，他笑言氣氛屬一般：「似乎大家仍在睡覺，不過我相信比賽會愈來愈多人」。
明日的半準決賽續於維園舉行，場次為烏布對安特衛普、里加對沙基艾、北京對阿姆斯特丹、 維也納對烏蘭巴托。
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