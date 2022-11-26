籃球︱泰那奧斯汀領銜香港戰東奧冠軍隊　3×3世界巡迴賽首圈力戰僅負 (23:17)

里加甫開賽便有拉斯文尼斯獨得5分，但香港眾將個人技巧過人，一直咬緊分數在1分上落，泰那在最後4分48秒連入兩球，更領軍反超至17：15。不過，香港受犯規問題困擾，身形明顯佔優的里加末段多次站上罰球線取分。香港一度追至18：19，惟文俊浩在最鍵失誤，球隊終以3分之差落敗。其後，香港在次戰鬥阿姆斯特丹隊時，泰那和奧斯汀皆受嚴密看管，以14：21吞下連敗，無緣晉級。

對於香港幾乎從里加手上搶走勝利，此役交出7分5籃板的奧斯汀表示「無論面對哪些對手，落場的目標就是贏波，但不幸地我們射失幾球，犯規問題也嚴重」。首次出戰正式三人賽的他又笑言，自己像個新手學習，而在世界賽舞台亮相就像完成兒時夢想。

獨取16分的拉斯文尼斯表示，球隊因昨午抵港仍未適應時差，亦未有預計面對香港會打得如此驚險：「我們賽前還以為會贏得很輕鬆，當然這個想法是很蠢，他們有很好的單打球員」。現場有大約100名觀眾，他笑言氣氛屬一般：「似乎大家仍在睡覺，不過我相信比賽會愈來愈多人」。

明日的半準決賽續於維園舉行，場次為烏布對安特衛普、里加對沙基艾、北京對阿姆斯特丹、 維也納對烏蘭巴托。

相關新聞：籃球︱泰那奧斯汀領香港闖3×3世界巡迴賽正賽 將鬥東奧冠軍

世盃新聞：世界盃︱羅拔仔取世盃處子入球 領波蘭兩蛋贈沙特

世盃新聞：世界盃直擊｜記者採訪日本隊操練 訓練基地安排仔細做足防疫 堂安律成追訪對象

世盃新聞：世界盃︱澳洲「一槌定音」挫突尼斯 相隔12年再嘗世盃勝仗

世盃新聞：世界盃︱修夫基稱不用科頓因位置不合適 馬古尼前中後三線都搶鏡

世盃新聞：世界盃︱英格蘭全場受壓 言和美國無緣提早出線

世盃新聞：世界盃直擊︱記者直擊阿根廷操練 美斯生死戰前神情輕鬆 球迷場外悼老馬死忌兩周年

其他新聞：港超︱明加索夫梅開二度 傑志3：0輕取東方升榜首