欖球︱港隊未受國歌風波影響　七欖亞洲系列賽阿聯酋站殺入4強 (22:30)

香港欖球隊上周出戰亞洲七欖系列賽及15人欖球世界盃外圍賽，賽會已先後在國歌及區旗方面出錯，而香港欖總向國際欖球理事會及亞洲欖球總會投訴。賽會今日再度出錯，在首場對馬來西亞隊的官方直播畫面顯示的港隊標誌，突然變成「斯里蘭卡奧委會」標誌，而馬來西亞隊則變成「中國橄欖球協會」標誌。賽會約20秒才把正確的隊徽換上。

不過，港隊未受影響，接連擊敗馬來西亞隊（38：7）、中國隊（28：12）和斯里蘭卡隊（33：17），當中丹馬克更在3場皆有達陣。港隊在A組3戰全勝，將以首名晉級4強，明午4時20分幾鬥日本隊爭入決賽。

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