世界盃直擊｜記者採訪日本隊操練　訓練基地安排仔細做足防疫　堂安律成追訪對象 (21:00)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

日本隊在世盃E組首仗以2：1反勝德國隊，讓不少香港以至海外球迷喜出望外。本報記者日前到訪「藍武士」於卡塔爾的訓練基地，亦是當地班霸艾薩德的訓練場。與其他參賽國家隊的訓練基地一樣，場地於世盃期間布置成日本隊的主色調，如入口處招牌以日文寫上「歡迎藍武士」，入內傳媒中心門前展示一眾日本國腳的宣傳硬照，甚為搶眼。

從日本隊的訓練基地，亦可看到藍武士團隊處事仔細嚴謹一面。相比記者此前參觀過的巴西及阿根廷訓練基地，日本隊的傳媒中心內特別有塊展版詳列訓練開放時間、會到採訪區的球員名字，甚至明日流程，採訪區亦細分成電子傳媒、文字記者和攝影師3區；在提供給傳媒茶點的檯上，亦貼上溫馨提示每人限取一瓶水。值得一提的是，日本隊是今屆32隊中，唯一列明要求傳媒進入訓練基地時必須戴上口罩，入口處亦有職員為訪客量度體溫及要求使用搓手液，這對香港人並不陌生，同時反映即使卡塔爾已放寬防疫指引，日本隊在當地依然一絲不苟做足防疫措施。

記者於日本擊敗德國後翌日抵達訓練場，當日操練一如所料有大批傳媒，還不乏海外傳媒到場，如英國廣播公司（BBC）專程派員訪問球員以至日本記者感受。此外，操練原定只開放15分鐘，也許眼見有眾多傳媒，日本隊臨時將訓練改為開放全程，且球員們也安排到較近傳媒區的位置訓練，讓文字記者也能較近拍攝到球員操練情况。

日本今次訓練將球員分成兩組，首仗正選球員僅散步拉筋輕舒腳頭，其餘後備球員如常訓練，包括對德國射入扳平一球的堂安律，於訓練一舉一動都成傳媒焦點所在。球隊首仗反勝全取3分士氣大振，不少球員在這課操練都不時面帶笑容，隊友交流時甚至開懷大笑，氣氛非常輕鬆。而操練後訪問環節，堂安律亦受最多傳媒圍訪，這名現效力德甲弗賴堡的24歲鋒將外流多年，以英語回答海外傳媒提問也無難度。

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