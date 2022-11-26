世界盃︱羅拔仔取世盃處子入球　領波蘭兩蛋贈沙特 (23:02)

沙特阿拉伯此仗賽前已有後衛艾沙拉尼及隊長中場艾法拉積因傷退隊，令教練連拿迪亦坦言憂慮。至於上場踢法被動致只能逼和墨西哥的波蘭，今次陣容上有3個調動，其中前鋒米利克擔正，冀與羅拔利雲度夫斯基一起增添火力。

然而，沙特開賽後疑因獲場內大部分西亞球迷吶喊助威下處於上風。13分鐘，沙特中場穆罕默德簡奴接應隊友右路回傳施射被波蘭門將施捷斯尼拍出。波蘭其後以硬朗兼略嫌粗野的踢法阻截沙特組織進攻，結果包括米利克在內的3名球員，在15至19分鐘內連獲3面黃牌。

27分鐘，波蘭中場基斯甸比歷勁頂但被沙特後衛艾貝歷克以頭槌解圍。39分鐘，羅拔仔右路回傳予後上中場施連斯基射入打開紀錄。44分鐘，沙特前鋒艾沙赫里在波蘭禁區內倒下，經視像裁判（VAR）介入後，球證指艾沙赫里被基斯甸比歷從後踢跌判12碼，但施捷斯尼先撲出沙特「劊子手」艾達沙尼的射門，接着又擋出艾貝歷克的補射，令波蘭上半場得以1球領先。

下半場接戰至60分鐘，沙特禁區頂一輪細密組織後，前鋒艾布拉簡在左路接應直線妙傳後怒射皮球越楣而去。63分鐘，米利克迎頂傳中球中楣彈出，兩分鐘後羅拔仔衝前柱快射中柱不入。82分鐘，沙特的艾穆基禁區頂甩腳，被羅拔仔截得皮球後，射入個人首個世界盃入球，雖然及後一次門前失機，但仍助球隊以2：0勝出。

另外，據報沙特因上仗挫阿根廷隊，獲王儲穆罕默德向每個球員獲贈一輛價值約97萬美元（約758萬港元）的勞斯萊斯名貴轎車，但教練連拿迪賽前予以否認。

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