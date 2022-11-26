世界盃︱澳洲「一槌定音」挫突尼斯　相隔12年再嘗世盃勝仗 (20:04)

與首輪比賽相比，兩軍此役正選陣容各有一個調動。突尼斯隊以左翼尼姆施列迪代替賓施利文尼，伙拍謝利巴及尤素夫米薩尼進攻；澳洲隊則因右閘尼達利艾堅遜上仗大敗予法國隊時觸傷足踝，需起用法蘭卡拉錫。澳洲此役由阿倫穆爾在中場「派牌」，加上左翼奇治葛雲及右翼馬菲歷基表現活躍而得以控制戰局，但突軍的反擊亦具威脅，謝利巴於19分鐘於右路傳中予米薩尼，惟後者控球甩腳致失諸交臂錯失叩關機會，而其隊友後衛穆罕默德達加則在兩分鐘後遠射高出。

驚魂未定的澳洲於23分鐘意外領前，葛雲左路傳中「省」中突軍後衛令皮球彈高，最終由反應快的澳洲鋒將米歇爾杜基頂入死角。杜基其後被接連侵犯，其中一次被撞跌倒，竟遭突軍後備席球員怒省，惟他其後收起怒火，更主動與對方握手而獲得掌聲。突軍末段差點扳平，穆罕默德達加於40分鐘禁區內接應橫傳怒射但被敵衛哈里蘇達亞及時出腳擋出，及至補時階段，謝巴利右路傳中米薩尼楔近柱第一時間射門又柱邊出界，令澳洲半場得以保持領前優勢。

突軍下半場換入費贊尼沙斯加強中場控制權，澳洲則在64分鐘以前鋒占美麥拿倫及中場曉魯斯迪，入替入球功臣杜基和拉利麥基爾，而3分鐘後突軍亦換入隊史歷來第2射手卡斯里，兩軍其後「搏鎚」一輪，其中麥拿倫在71分鐘左路傳中，惟馬菲歷基遲來一步未能射入空門最為「入肉」，而他更在76分鐘出現疑似抽筋情况。84分鐘，突軍後衛塔比趁澳洲解圍不遠第一時間射「窩利」但被敵軍門將馬菲賴恩沒收。兩軍其後未能改寫紀錄，澳洲終以1球勝出，打開今屆勝利之門。

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