港超︱明加索夫梅開二度　傑志3：0輕取東方升榜首 (21:49)

傑志今仗控球佔優，但東方在開賽初段的攻勢較具威脅，馬高斯8分鐘接應角球頭槌攻門，胡晉銘21分鐘接應巴杜姆妙傳射近柱，惟未能攻破保羅十指關。傑志隨後有不少埋門機會，但葉鴻輝屢救險球，雙方0：0完半場。

傑志在半場為6月宣布退役的前副隊長唐建文舉行榮休儀式，隨後兩軍易邊再戰，傑志射手丹恩奴域在禁區頂勁射中柱，但明加索夫在54分鐘頭槌建功，打破僵局，他在補時階段接應丹恩奴域妙傳再入一球。後備入替的潘沛軒，在一次角球攻勢為球隊埋齋，助傑志以3球淨勝東方。

賽後獲選為最佳球員的明加索夫，將於明年1月31日約滿傑志，而他親證與傑志洽談續約，盼明年1月有消息公布。明加索夫今季7場聯賽入9球，傑志主帥朱志光就形容以其的表現值得一紙新約，但他不希望進攻火力側重一人身上，並計劃下半季增兵，「己隊或在前線增兵，因為丹恩奴域年紀大，而且也有球員12月完約，仍在洽談，但這些不是我能決定，我當然想愈多人愈好，像有多些筷子，拿哪一雙出來用都可以」。不過，這場「東傑大戰」僅得1493人入場，相比前季較失色，朱志光坦言可惜，又指與世界盃撞期或構成影響。

至於同日舉行的兩場港超聯賽，冠忠南區有史提芬彭利拿大演帽子戲法，領軍3：0輕取深水埗；標準流浪則以5：0大炒香港U23。

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