籃球︱泰那奧斯汀領香港闖3×3世界巡迴賽正賽　將鬥東奧冠軍 (16:13)

甲一「得分機器」泰那伙永倫隊友文俊浩，以及飛鷹的奧斯汀及百德新里，獲賽會邀請組隊參賽，他們在外圍賽B組首戰面對以南華球員為骨幹的香港島，有泰那和奧斯汀不斷外投內切，曾將領先優勢擴至7分，但香港島有朱亮接連得分，曾追至落後1分。不過，香港最終憑泰那和奧斯汀各得7和8分，終以19：14勝出。香港隨後乘勝追擊，在次戰面對來自印尼的日惹，有奧斯汀射入4球2分、全場轟入13分，以20：13再下一城，外圍賽兩戰全勝，搶得正賽入場券。

外圍賽於毛毛細雨下舉行，泰那表示地板微微跣腳，但影響不大。首次出戰3×3賽事的他，直言這跟傳統5人籃球的感覺截然不同，「我需要時間適應節奏，3×3比賽時間只有10分鐘，但感覺很漫長」。香港晉級後，將於正賽D組硬撼來自拉脫維亞的東京奧運冠軍Riga，以及荷蘭的阿姆斯特丹，泰那直言全力以赴，「我想跟最好的球員交手，但不用想太多，上場盡力得分，好好享受比賽吧」。

外圍賽A組方面，烏溪沙在首戰與來自中華台北的高雄鬥得激烈，惟蘇柏軒在最後一擊射失，終以14：15飲恨，此子在次戰對香港區冠軍的九龍時射入5球2分，領軍以22：7大勝。不過，高雄隨後再贏九龍，令烏溪沙最終無緣晉級。

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