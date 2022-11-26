世界盃︱修夫基稱不用科頓因位置不合適　馬古尼前中後三線都搶鏡 (09:01)

英媒早已預期英軍維持上仗大勝伊朗隊6：2的正選陣容，但未能重演行雲流水的進攻，完場後遭球迷柴台。修夫基賽後呼籲球員沉著看待今仗，不要受外界影響。他今仗只換入基亞利殊、拉舒福特及佐敦軒達臣，未能扭轉戰局，只能為科頓無落場解畫：「菲爾不曾在球會擔任中場中，而這個位置需要富經驗的球員。」

可幸的是英軍下仗只要不以4球差距敗予威爾斯，仍會出線。後衛馬古尼今仗一柱擎天，成為球隊較突出的一員。統計顯示他今仗8次解圍佔全場最多，11次長傳有8次能找到隊友，早段更有一次死球後上助攻，在邊路修正皮球並連過兩關，即使傳送失誤亦令球迷感驚訝。美國隊則因基斯甸普列錫曾起腳射中橫楣，10射僅1中下連和，下仗對伊朗隊非勝不可。

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