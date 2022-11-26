世界盃︱英格蘭全場受壓　言和美國無緣提早出線 (04:58)

英格蘭隊首戰大勝伊朗隊後，今仗只要再勝即可提早出線。不過，面對速率更快的美國隊，縱使控球稍佔優勢，但攻勢卻不及對方。戰至32分鐘，效力車路士的美國翼鋒基斯甸普列錫在禁區頂左腳勁射中楣，成為雙方半場最具威脅埋門。

換邊後美國隊續積極尋求主動，多次博得角球，製造不少驚險鏡頭，但始終未能取得真正威脅，而「三獅」先後換入佐敦軒達臣、基亞利殊及拉舒福特期待改變形勢，但攻勢仍舊「隔靴搔癢」，最終雙方互交白卷，賽後英格蘭兩戰得4分續居首，美國則兩戰得2分列第3位。英格蘭下仗將鬥以1分敬陪末席的威爾斯隊，力爭全取3分首名出線16強。

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