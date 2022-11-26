世界盃︱荷蘭打和厄瓜多爾同得4分　提早踢卡塔爾出局 (02:04)

荷蘭今仗正選陣容與首戰以2：0挫塞內加爾相比有3個調動，分別以守將祖利奧添巴、中場古普美拿斯及卡拉臣，分別取代馬菲斯迪歷特、貝侯斯和雲遜贊臣，而賽前盛傳或傷癒復出掛帥的迪比則先列後備，讓加普及翼鋒貝雲積合作攻堅，法蘭基迪莊、戴利白蘭特及杜費斯則續坐鎮中場。厄瓜多爾隊正選方面，與上仗作客勝東道主卡塔爾是只有一個變動，就是先收起前鋒羅馬里奧艾巴拉，以及多打一個守衛保路素，明顯是以守為先，卻在甫開賽6分鐘便失守，當時卡拉臣於禁區頂控球與加普「單擋」後，加普起左腳怒射得手，取得個人今季第2個入球。

厄瓜多爾其後積極反撲，其間不時被硬朗的荷蘭球員阻截，並出現不少犯規動作。厄軍的最佳機會是上仗對卡塔爾梅開二度的隊長箭頭安拿華倫西亞，於左路推大位起右腳命射，但被反應快的荷蘭門將路柏特橫身拍出。補時階段，厄軍後衛安祖路比度斯遠射省中隊友佩華斯艾斯度比倫，令皮球改變方向入網，惟球證認為有厄軍球員越位在先「食詐糊」，令空歡喜一場的厄軍上半場以0：1落後。

下半場接戰，荷蘭以迪比入替貝雲積。49分鐘，荷蘭後場失控球權讓厄軍打反擊，其間路柏特雖擋出對方射門，卻被安拿華倫西亞「執死雞」扳平。59分鐘，得勢不饒人的厄軍有中場干沙路柏拉達射門中楣，使荷蘭大難不死，而安拿華倫西亞則在90分鐘受傷，需由擔架牀抬離場。兩軍最終各一言和，以1勝1和同得4分並列榜首，將兩連敗的主辦國卡塔爾踢出局。

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