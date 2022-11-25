世界盃︱受訪談日本勝德國　《足球小將》作者高橋陽一：夢想成真 (21:42)

《足球小將》在80年代推出後風靡全球，不但帶動日本年輕人向着足球之路追夢，連美斯、尼馬、托迪、基利安麥巴比及阿古路等世界級球星均先後獲這套動漫取得啟蒙。日本在世盃擊敗德國後，作者高橋陽一受訪時坦言：「即使在漫畫中，我也寫了不少和德國的比賽，因此感受甚深。當年日本仍未有職業聯賽，我連日本能殺入世界盃決賽周也不敢想像，如今能在現實世界戰勝德國，而且是在世界盃的舞台上，這是夢想成真的感覺。」他又坦言如今足球已在日本深受歡迎，很高興自己能畫出這項運動，又形容「德國有日耳曼精神，日本也有大和精神，這一仗是魂與魂的較量」。

高橋陽一又透露《足球小將》內的德國名將史奈達，是以昔日德軍名將路明尼加為原型作靈感，「當時我去歐洲取材，德國球員令我的印象最深刻，當地聯賽氣氛一流，球員能力出眾，是會令球迷為之着迷的地方」。而身為首名旅歐、曾在德甲球會科隆、哈化柏林及雲達不來梅效力過的70歲日本隊名宿「東洋魔術師」奧寺康彥，在同一個訪問表示：「當年日本聯賽仍是業餘的，初到德國時感受到的速度和強度完全不一樣，這無疑是獲益良多，了解到不少技術層面的學問。」

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