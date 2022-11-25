世界盃︱卡塔爾1：3負塞內加爾兩連敗　恐成第2支分組賽出局東道主 (23:10)

卡塔爾此役雖續有主場之利，上半場卻無爭取開齋的氣勢，大部分時受制於組織力較強和球員技術較好的塞內加爾。塞軍開賽不久便有伊斯美拿沙亞右路窄位射中網側，其效力李斯特城的隊友南柏斯文迪於9分鐘亦曾遠射斜出。首仗吞厄瓜多爾兩蛋的卡塔爾至15分鐘有首個攻門，但前鋒艾菲夫的射門一飛冲天，塞軍的柏特斯文接着在左路窄位勁射被卡塔爾門將巴森拍出。24分鐘，效力愛華頓的塞軍球員伊祖沙古爾遠射亦告斜出。

34分鐘，艾菲夫左路接應傳球後卻遲遲未有起腳射門，在與敵衛碰撞倒地卻不獲判12碼，平白浪費為卡塔爾取得今屆世盃首個入球，更埋下上半場落後的禍根。41分鐘，卡塔爾守將保亞林侯基標區內解圍「撻Q」變助攻，被把握機會的塞軍鋒保拿爾迪亞衝前射入打開紀錄，以1：0領前上半場。

下半場僅開賽3分鐘，塞軍後衛伊斯美積及斯助攻前鋒迪亞希奧以2：0領前。23歲的伊斯美積及斯於塞軍首戰以0：2負荷蘭隊前才獲批入籍塞內加爾，並在該仗後備上陣。在科隆出生的他入籍前曾代表德國U21上陣9次。78分鐘，卡塔爾後衛伊斯美爾穆罕默德右路接應長傳後，傳中予鋒將穆罕默德蒙達利勁頂破網追至1：2落後，卻只開心了3分鐘，即被後備上陣的塞軍前鋒班巴迪安射成3：1完場。

塞軍及卡塔爾賽後兩戰分別得3分和0分，故此稍後若荷蘭隊與厄瓜多爾隊和波，以1勝1和同得4分，卡塔爾即使最後一仗爆冷贏「橙軍」，也會繼2010年世盃的南非隊後，成為另一支分組賽「畢業」的東道主。值得一提的是，南非在12年前以勝和負各一得4分以小組第3名出局，故此單計積分，肯定多過今屆的卡塔爾。

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