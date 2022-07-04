世界盃直擊｜首入世盃混合採訪區　近距離見C朗般奴　伸手錄音「戰况激烈」 (17:46)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

採訪世界盃的認證傳媒除了比賽門票，進入賽後記者會或混合採訪區都需要事前登記抽籤。本報記者最終抽中可進入葡萄牙對加納的賽後混合採訪區，據說跟往屆相比今屆起用新安排，比賽兩隊會各派球隊指定的3名球員必須經過混採區接受傳媒訪問，其餘有上陣的球員亦會經過區域，但受訪與否視乎球員意願，未有落場的球員則不會經過。而電視及文字傳媒會分配到不同區域等待球員，文字記者區域內一律禁止拍攝影片，會按訪問語言再細分3個區域讓記者等候，主要為英語和兩隊的母語，如今次為英文、葡萄牙文及法文。

葡萄牙眾多球星在陣，混採區有近百名全球傳媒到場。眾人焦點的C朗，於開放混採區一小時後才現身，這名37歲球星今場未被安排必須受訪，因此他經過這個U字形區域時一如所料未有停步直接離開，但仍足以引起現場哄動，無論傳媒還是大會義工都紛紛拿出手機希望拍照其風采，而且各人為爭好位置更一度出現混亂。有女義工近距離看到偶像後，事後更感動得雙眼通紅與同伴擁抱。

此外，葡軍一眾英超球星如般奴費南迪斯及貝拿度施華今次亦表現親民，願意逗留較長時間先後以葡文及英文受訪，另邊廂轉籍加納的白禮頓右閘蘭普堤亦受到不少英國記者追訪。

始終抽中進入世盃混採區機會難逢，因此每當球員來到準備受訪時，在場傳媒都會鬥快上前，爭相伸手用電話或錄音機錄音訪問內容，在場區形成一個個戰况激烈的場面。記者陣容同樣星光熠熠，令本報記者有機會跟撰寫不少英超獨家轉會消息、《The Athletic》著名英國體育記者大衛奧斯甸寒暄數句。

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