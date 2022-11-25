世界盃︱伊朗絕殺威爾斯開齋　亞洲隊今屆第3勝　軒尼斯領今屆首面紅牌 (20:10)

首仗伊朗隊球員為聲援國內示威未唱國歌，不過今賽前傳出前國腳被捕及面臨秋後算帳的消息後，眾將是役未再罷唱。而上半場伊朗表現更勝對手，於16分鐘更藉對手傳送失誤，由射手阿斯蒙突破越位殺入禁區，惟他面對敵軍門將未有埋門，而是橫傳給隊友哥利沙達，後者雖面對空門射入，但經VAR翻看後證實越位「食詐糊」。

今仗表現活躍的阿斯蒙在27分鐘疑觸傷舊患一度在場邊治理，但無礙續戰，並在完半場前幾乎接應隊友傳中得手，但差半步未能為伊朗先開紀錄，加上中場勞魯拉希的遠射無功而還，半場互交白卷。

換邊後，伊朗續憑反擊製造機會，阿斯蒙於52分鐘右路力壓對手近門射中柱，隊友哥利沙達在左路補射再中柱，未獲幸運之神眷顧。戰至86分鐘，威爾斯門將軒尼斯出迎欲解圍下，膝撞對手半單刀的前鋒達利米，原本出示黃牌的球證，經VAR覆核下改判紅牌，令他成為今屆首名「紅牌阿姑」，由後備門將丹尼禾特入替。

踢多1人的伊朗得勢不饒人，於補時最後1分鐘憑捷舒米遠程炮射入，再由達利米在補上補時段射入奠勝球，以2：0擊敗威爾斯，兩戰得3分壓過對方及明晨才出戰的美國隊，暫列B組次席，下仗勢上演「美伊大戰」爭出線。

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