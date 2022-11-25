世界盃︱C朗稱曼聯風波告一段落　加納主帥不滿誤判12碼 (14:18)

C朗因上周私下接受訪問並炮轟曼聯運作，在葡萄牙隊開賽前兩日遭解僱，但無損他助國家隊險勝加納隊。他榮膺是役最佳球員，但被問到球會風波時搖頭說道：「這一章已本周完結，我想以最好的狀態去開始今次比賽，很自豪創下5屆比賽入球的紀錄。」有報道指沙特阿拉伯球會希拉爾已準備好向C朗遞上聘約。

C朗今仗博得12碼，並65分鐘助葡軍先開紀錄，但慢鏡顯示加納隊中堅穆罕默德沙利素與C朗只有輕微接觸。加納教練艾度更覺得應該是掉轉罰C朗犯規：「我認為是錯判，己隊球員先踢中波才中腳，球證給了特別的禮物。」C朗超越比利、施拿及美斯等名將，成為首位5屆比賽入球球員，但今仗其餘時間乏善足陳，包括早段離門4碼的頭槌頂斜。末段被換走的他，眼見葡軍門將迪奧高哥斯達險送禮被扳平的驚訝表情，亦引起球迷討論。

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