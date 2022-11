世界盃︱首輪總結　非洲中北美洲仍未開齋　4場無入球破紀錄 (11:43)

加納隊今晨對葡萄牙隊攻入非洲今屆首球,但仍以2:3告負,但考慮到其他非洲隊首輪都面對擅守的歐洲隊,當中突尼斯隊及摩洛哥隊都能悶和對手,料不致分組賽即全軍覆沒。反觀中北美洲隊則較令人失望,美國隊未能擊敗實力稍遜的威爾斯隊,哥斯達黎加隊更遭西班牙隊大炒,反是加拿大隊在形勢佔優下僅負比利時隊,就令人留下較深刻印象。

世界盃大戶歐洲就首輪取得7勝4和2負,熱門如西班牙隊、英格蘭隊及法國隊都大勝,只得德國隊對日本隊遭遇滑鐵爐。亞洲與南美洲代表三度交鋒,最終在沙特阿拉伯爆大冷贏阿根廷隊下,取得勝和負各一。

另一方面,已完成的16場有8仗是半場0:0平手,當中再有一半是全場顆粒無收,創下首輪賽事紀錄。過去0:0賽事的單屆紀錄僅為7場,料今屆可創下新高。觀乎韓國隊昨晚對烏拉圭隊等賽事,都見各隊礙於小組形勢,與對手直接競爭小組次名下,不敢貿然壓前進攻。

8 - Eight different sides have now drawn their opening game of the 2022 World Cup 0-0 (Denmark, Tunisia, Mexico, Poland, Morocco, Croatia, Uruguay & Korea Republic); already the most sides to play out a goalless draw in their tournament opener in a single edition. Tentative. pic.twitter.com/EH8ca8EwBq— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2022