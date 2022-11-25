世界盃︱首輪總結　非洲中北美洲仍未開齋　4場無入球破紀錄 (11:43)

加納隊今晨對葡萄牙隊攻入非洲今屆首球，但仍以2：3告負，但考慮到其他非洲隊首輪都面對擅守的歐洲隊，當中突尼斯隊及摩洛哥隊都能悶和對手，料不致分組賽即全軍覆沒。反觀中北美洲隊則較令人失望，美國隊未能擊敗實力稍遜的威爾斯隊，哥斯達黎加隊更遭西班牙隊大炒，反是加拿大隊在形勢佔優下僅負比利時隊，就令人留下較深刻印象。

世界盃大戶歐洲就首輪取得7勝4和2負，熱門如西班牙隊、英格蘭隊及法國隊都大勝，只得德國隊對日本隊遭遇滑鐵爐。亞洲與南美洲代表三度交鋒，最終在沙特阿拉伯爆大冷贏阿根廷隊下，取得勝和負各一。

另一方面，已完成的16場有8仗是半場0：0平手，當中再有一半是全場顆粒無收，創下首輪賽事紀錄。過去0：0賽事的單屆紀錄僅為7場，料今屆可創下新高。觀乎韓國隊昨晚對烏拉圭隊等賽事，都見各隊礙於小組形勢，與對手直接競爭小組次名下，不敢貿然壓前進攻。

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