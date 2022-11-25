世界盃｜C朗連續5屆世盃建功　葡萄牙3：2挫加納 (02:05)

這是C朗第5次代表葡軍征戰世盃，為世盃決賽周史上第4個「五朝元老」。同時C朗只要在比賽中取得入球，即會成為史上首個連續征戰5屆世盃決賽周都有「士哥」的球星。雖然C朗早前因接受訪問大肆抨擊曼聯高層及蘭歷克、坦夏格等新舊領隊而被曼聯解約，復因上季英超曼聯0：1不敵愛華頓一役中因怒扔球迷手機，遭英足總判罰停賽2場，但該葡軍隊長回歸國家隊後，開賽僅9分鐘已覓得入球良機，惟他接應貝拿度施華直線單刀之際，被出迎的加納門將阿提斯基快一步封出其攻門。3分鐘後，C朗禁區內的頭槌攻門又告斜出。

得勢不饒人的葡萄牙，其後雖有般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯等攻兵連番發炮，但未能攻破加納緊密的5人防線。早段接連錯失2次先開紀錄的黃金機會C朗，30分鐘曾在禁區內轉身快射得手，不過被球證判罰犯規在先。半場錄得70% 控球率兼有7次射門的葡萄牙，未能攻破0射門、全軍退守的加納，雙方上半場互交白卷。

換邊後加納試圖一改上半場的保守踢法，以快速突擊威脅葡軍防線，當中效力荷甲球會阿積士的中場古度斯54分鐘曾引球推進至禁區頂突施冷箭僅僅斜出。直至64分鐘，比賽出現轉捩點，當時加納守將穆罕默德沙利素禁區內解圍時疑似與C朗有接觸，C朗倒地後球證直指12碼點。搏得極刑的C朗一射中鵠，助葡萄牙打破僵局，而C朗亦憑此入球成為首名5屆世盃決賽周皆有入球的歷史第一人，加上中場般奴費南迪斯在78和80分鐘，助攻祖奧菲歷斯及拉菲爾利亞奧，終令葡萄牙以3：2打敗於73和89分鐘破門的加納。

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