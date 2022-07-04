世界盃直擊：有片｜C朗登場　球迷穿曼聯風褸入場被說「No」　加納球迷無門票照狂歡 (03:00)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

C朗日前與曼聯分道揚鑣後，記者除了現場未見球迷身穿印有C朗名字的曼聯球衣，但發現有一名穿上曼聯風褸的球迷，被身穿葡萄牙球衣球迷指着「紅魔」隊徽，然後說「No」。

另邊廂，現場加納球迷人數，其實聲勢不比在場C朗球迷弱。記者乘地鐵前往球場時，沿途一直聽到不少球迷揮動加納國旗載歌載舞，甚至開賽後仍有大批未有門票的加納球迷留連球場外，於大力神盃的大型雕塑下繼續狂歡。

至於比賽場地的974球場，是以卡塔爾的國際電話區號命名，特色為974個以貨櫃堆砌而成，場內各種房間還是廁所都是在貨櫃內。而入夜後球場會亮燈，外型搶眼吸引不少球迷「打卡」。不過未知是否貨櫃組成原故，當場內葡軍球迷們踏地打氣時，其回音相比其他球場時似較為響亮。

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