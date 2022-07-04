英超｜格拉沙家族有意賣盤　碧咸或與英國首富聯手收購曼聯　哥帥續約曼城兩年 (17:07)

曼聯在聲明中指出，董事會為推動球會發展，將評估所有戰略替代選項，包括引進新資金、進行出售或其他涉及該公司的交易。有指曼聯預計成交價可高達90億鎊（約836億港元），有意收購曼聯的財團，即遊說傳奇球星碧咸合作，增添成數，英國富商拉基夫正是其中一分子。

碧咸現為美職聯球隊國際邁阿密的班主，亦有入股近年升上英乙的沙福城與曼聯「七小福」戰友同做班主。據《泰晤士報》等英媒報道，碧咸雖未能獨力收購母會曼聯，但他對於跟其他潛在買家合作持開放態度。

至於曼市另一勁旅曼城，則於世界盃期間宣布跟領隊哥迪奧拿續約至2025年，他感激球會上下對他的信任，盼未來為球隊贏得更多冠軍。哥帥自2016年起執教「藍月」，領軍出戰374場賽事，合共奪得11項錦標，當中包括4次英超冠軍，並於去年帶領球隊打入冠聯決賽，惟當時不敵車路士屈居亞軍。

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