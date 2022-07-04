世界盃｜堂安律如真人版戴志偉　助日本反勝德國　久保建英盼全國放假分享喜悅 (15:03)

雖然根度簡極刑中鵠，助德軍先開紀錄，但「藍武士」教頭森保一在下半場作出大膽調動，包括用守將富安健洋取代翼鋒久保健英變陣打三中堅，再換入南野拓實、淺野拓磨及堂安律。最終德甲戰將堂安律和淺野拓磨各建一功，助日本隊2：1絕地反勝。

效力德甲弗賴堡的堂安律，賽後接受日媒訪問時，談及自己能頂住壓力，在75分鐘為球隊追和的關鍵，「我非常有決心，抱着只有我能入球的信念落場」。不過，他表示球隊能夠拿下勝利，關鍵在於團結一心。

射入致勝一球的淺野拓磨，直言在世界盃擊敗德國隊，感覺就像美夢成真，「我們都知道自己有能力，以前也發過類似的夢。正是看到沙特阿拉伯贏阿根廷的比賽，我們感覺日本隊也可以做到」。

除了淺野拓磨之外，日本隊主帥森保一和隊長吉田麻也異口同聲指出，沙特阿拉伯隊在C組爆冷以2：1反勝阿根廷隊，令他們更添信心。森保一表示「我們只要像沙特阿拉伯一樣，堅持到底就有機會」，這名54歲教頭領軍4年受盡指摘，如今日本隊在世界盃踢出精彩一仗，他可以算是一吐污氣，又指球隊「已達世界級水平，是役展示了亞洲足球的能力」。

至於效力西甲皇家蘇斯達的久保建英，就盼日本也效法沙特阿拉伯，在贏波後全國放假一天，讓人民共同享受這份喜悅。這名21歲中場笑言，「沙特的勝利激勵了球員，聽說沙特贏波後全國放假，我也希望日本也全國放假一天」。

堂安律及淺野拓磨領「藍武士」反勝，就如日本漫畫《足球小將》的劇情一樣熱血；在1981年開始連載的《足球小將》主角戴志偉，就在漫畫中帶領日本隊於世少杯殺入決賽，並以3：2戰勝當時的西德隊封王。

另外，日本隊在賽場上反勝德國隊，日籍球迷自發收抬觀眾席的垃圾，球員亦維持更衣室的整潔，國際足協（FIFA）事後於社交媒體讚嘆日本隊的更衣室「一塵不染」。

「藍武士」擊敗德軍後，日本澀谷的十字路口出現即興的慶祝活動，一眾市民亦呼籲首相岸田文雄效仿沙特讓全國放假。岸田文雄今日接受訪問時，透露自己亦有觀看球賽，「這是精彩的勝利，全日本都因此沸騰」，並盼球隊能夠乘勝追擊，晉級16強。

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