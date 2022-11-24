世界盃｜加拿大兩次不獲12碼惹爭議　執法球證曾因假波指控停賽 (10:05)

比利時隊中場恩歷克卡拉斯高開賽9分鐘於禁區內犯手球，球證經VAR覆核後判加拿大獲得12碼，惟艾方素戴維斯操刀被被對方門將泰拔高圖爾斯撲出。不過，加拿大隊積極搶攻，完上半場前仍有機會多獲兩個12碼，包括達莊保查蘭在13分鐘遭維頓漢踢跌，隨後卻被判越位，以及拿耶亞臨完半場前被韋素撞倒，但球證施加韋甚至不查看VAR判罰。

施加韋在2018年已捲入「黑哨」疑雲，他在突尼斯隊鬥馬里隊的非洲盃分組賽中，踢至85分鐘就「吹雞」完場，他事後稱中暑影響了判斷力，又指是「神的旨意」讓他提早完結比賽，保住性命。非洲足協（CAF）對他展開調查，他亦一度因假波指控停賽。在此之前，這位施加韋亦捲入非洲冠軍聯賽Esperance對Primiero Agosto的假波醜聞中。

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