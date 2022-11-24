世界盃｜加拿大21次射門未果　高圖爾斯勇救12碼　比利時一球險勝 (08:54)

此役開賽9分鐘，比利時隊中場恩歷克卡拉斯高於禁區內犯手球，球證經VAR覆核後判加拿大獲得12碼，惟艾方素戴維斯操刀被被對方門將泰拔高圖爾斯撲出。比利時隊在上半場僅得3次射門，但巴舒亞伊在44分鐘接應艾達韋列特長傳，在禁區推射破網，為球隊領先1：0。

易邊後，加拿大隊的約拿芬大衛和拉連嘗試球槌攻門，惟未能攻破高圖爾斯的十指關，最終比利時隊以一球險勝，全取3分，由於同組的摩洛球隊較早前悶和克羅地亞隊，這支「歐洲紅魔」亦暫列F組榜首。

作出精彩撲救的高圖爾斯未獲此仗的最佳球員，反而表現平平的奇雲迪布尼獲選得獎，這名曼城中場賽後不禁自嘲：「我不認為自己的表現很好，我也不知道自己為甚麼得獎，可能是因為我的名氣吧」。

加拿大隊主帥靴特文坦承滿意球隊的發揮，相信球迷會為麾下眾將的表現而自豪，「我告訴球員，他們屬於這個舞台，下場盡力擊倒克羅地亞吧」。

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