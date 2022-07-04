世界盃｜西班牙7蛋贈哥斯達黎加寫隊史　18歲加維成世盃史上第3年輕入球者 (02:26)

由安歷基執教的「狂牛兵團」是役排出4-3-3陣式，以馬高阿辛斯奧串演中鋒踢「無鋒陣」，伙拍丹尼爾奧莫及費倫托利斯攻堅，而效力曼城的防守中場洛迪卡斯簡迪則罕有地後移任中堅，伙拍其球會隊友拿樸迪鎮守中路。這支今屆平均年齡第3年輕的球隊，甫開賽便踢出活力，並於11分鐘由加維笠傳省中對手，奧莫於禁區內搶贏再轉身，乖巧射破哥軍門將基羅拿華斯的十指關先開紀錄。

及後形勢一面倒，西班牙狂攻下於21分鐘由阿辛斯奧接應佐迪艾巴的地波傳中輕鬆射成2：0。及後艾巴再博得12碼，托利斯主射中鵠於31分鐘拉開比數，以3球優勢領先半場。

下半場西班牙依舊佔盡優勢及控球，由「費托」於54分鐘面對兩名守衛下仍搶贏近門攻破對方大門，個人梅開二度。戰至74分鐘，年僅18歲的中場加維接應後備上陣的艾華路莫拉連傳中，凌空右腳施射得手，令他以18歲110日之齡成為西班牙隊史最年輕在世盃建功的球員，亦是自1930年首屆世盃的墨西哥球員路薩斯（Manuel Rosas），以及1958年的巴西球王比利（Pele）後，歷來世盃第3年輕的入球者。

領先5球的西班牙得勢不饒人，於90分鐘及補時階段憑卡路士蘇拿及莫拉達各入1球錦上添花，終以7：0狂數哥斯達黎加，寫下隊史世盃最大勝仗。賽後於E組與日本同得3分，以較佳得失球壓對方居首。值得一提的是，這場「狂牛」旗開得勝，是球隊近4屆世盃首於第一場報捷。

賽後西班牙主帥安歷基表示：「球隊在各方面表現出色，由一開賽便能主導賽事，一切都很順利。」反觀哥軍教頭路爾斯蘇亞雷斯則形容這場慘敗是「一場難以忘掉的災難」，坦言憂慮球員難在短期內收拾心情重新出發。

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