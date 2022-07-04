世界盃直擊｜日本場內外均勝德國　記者巧遇兩日本前國腳忘形慶祝（有片） (00:22)

喜歡日本文化的外國人眾多，在世界盃也一樣。本報記者今晚直擊日本隊反勝德國隊的比賽場地哈利法國際球場，「藍武士」於場內外都擊敗「日耳曼軍團」。意外收穫是，完場一刻發現鄰近看台有班日本傳媒非常興奮，不時大嗌表現激動，細看之下原來是專程來到評述賽事的兩名日本前國腳、佐藤壽人與播戶龍二。
明報記者 余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊
賽前場外一眾扮鬼扮馬日籍球迷持續成為「打卡」合照對象，也有來自墨西哥等多國球迷穿上印有日本動畫角色的球衣，令「藍武士」未開賽已先聲奪人。12歲巴西及黎巴嫩混血兒Mazen稱，家人是巴西球迷，常跟他說德國隊在2014年世盃4強7：1大炒巴西的往事，感染他不喜歡德國，即使他沒有日本球衣，也帶了日本隊頸巾為藍武士加油。日本在比賽縱先落後，但球迷區的打氣聲持續高漲從未間斷，還多次主動組織玩人浪，帶動比賽氣氛。
德國與日本的關係，除了眾多日本國腳都在德甲落班，場外亦發現一對德日情侶。德國球迷Max透露在德國一間的日本跨國電機製造商工作，因而認識在德居住5年的日籍女性稚葉小姐，「我雖然住在德國，但愛日本，過去平均一年要到大阪出差5、6次」。他笑稱情侶關係才剛開始，「希望完場後別結束這段關係吧，如日本贏的話也許要冷戰一天」。稚葉補充：「沙特阿拉伯都可擊敗阿根廷，不要低估亞洲國家隊」。
日本球迷完場後自發執拾場內垃圾的行為於網上廣傳，記者賽後亦發現不少日籍球迷都拿着裝滿垃圾的藍色膠袋離場。稚葉也稱此事令日本人驕傲，「我們的國家以清潔見稱，因為尊重環境，看到日本球迷自發清潔場內雜物的新聞廣傳，我也感到很自豪」。
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