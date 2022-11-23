世界盃｜日本反勝德國　死亡E組旗開得勝 (22:59)

德國是仗正選共有5名拜仁慕尼黑骨幹成員，其中紐亞及甘美治分別屬防線及中場核心成員，湯馬士梅拿、穆斯亞拿及基拿比則組成前場三人組，支援車路士射手夏維斯，惟翼鋒利萊辛尼因膝傷避戰。日本隊方面，教練森保一相當倚重德甲戰將，板倉滉、吉田麻也、田中碧、遠藤航及今季在法蘭克福狀態大勇的鎌田大地皆為正選，南野拓實、富安健洋及三笘薰等旅歐球員先列後備。

「知己知彼」的日本，開賽7分鐘幾乎偷襲得手。當時日本中場「逼甩」德國中場球員根度簡腳下球後立即分予邊路的伊東純也，伊東再快速傳中予前田大然門前建功。惟前田接應傳送時越位而入球作廢。

德軍站穩陣腳後頻頻禁區外發炮，日本門將權田修一先後撲出甘美治及根度簡連番遠射，不過他在32分鐘犯下天條，禁區內撲跌後上助攻的大衛拉林輸12碼，德軍由根度簡操刀中鵠領先1：0。臨完半場前，夏維斯曾近門建功卻越位在先，未能助上半場控球率高達72% 的德國拉開領先優勢。

落後1球的日本，換邊後率先由富安健洋入替久保健英，變陣為3中堅陣式，之後又換入鋒將三笘薰、淺野拓磨及南野拓實強攻德國。雖然德軍策動的反擊經常為日本後防製造混亂，根度簡59分鐘曾在禁區外遠射中柱，權田修一亦曾撲出後備上陣的莊拿斯荷夫曼及基拿比的連環施射，不過大膽變陣的日本終在完場前獲得回報，先在75分鐘由效力德甲弗賴堡的堂安律後上接應撞射扳平，再在8分鐘後由踢德甲波琴的射手淺野拓磨個人突破勁射得手，助日本反勝德國2：1，取得開門紅。

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