世界盃｜混戰多攻門少　去屆亞軍克羅地亞首擊悶和摩洛哥 (19:58)

近6場國際賽錄得5勝1和不敗佳績的克羅地亞，此戰排出4-3-3陣式，共8次征戰世盃及歐國盃的中場元老莫迪歷，與高華錫及波索域拍檔正選壓陣，負責支援箭頭卡拉馬歷、翼鋒比列錫及尼高拉華錫。摩洛哥方面，則由巴黎聖日耳門（PSG）翼衛阿舒拉夫，以及車路士翼鋒薛耶治領銜。

雖然克、摩中前場不乏個人技術不俗的戰將在陣，兩軍開賽後具質素的攻門寥寥可數。戰至臨完半場，克羅地亞鋒將拉華錫接應波拿蘇沙左路傳中快射被門將擋出，方出現是役首個中目標攻門，其後莫迪歷禁區頂後上撞射又越楣高出，半場雙方互無紀錄。

換邊後克羅地亞率先調動，由柏沙歷入替半場前失機的尼高拉華錫。惟雙方主要戰場仍多集中在中場爭奪控球權，混戰連連，且不乏埋身肉搏場面。在兩軍難以由後場組織流暢攻勢下，死球遂成為下半場主要攻勢來源。當中克羅地亞52分鐘開出角球，被摩洛哥門將耶辛尼保奴單手擋出。摩洛哥則在64分鐘還以顏色，阿舒拉夫在死球攻勢中接應隊友短傳後禁區外施以冷箭，但角度太正下被克軍門將利華高域擋出。最終雙方互交白卷，各得一分。

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