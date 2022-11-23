世界盃直擊｜各隊首仗賽前記招氣氛輕鬆　莫迪歷親民跟海外傳媒自拍 (15:34)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

克羅地亞上屆一路擊敗強敵殺入決賽，最終不敵法國隊屈居亞軍，今屆有8名亞軍成員捲土重來，包括早前確認將最後一屆出戰世盃的隊長莫迪歷。《明報》記者現場直擊這支東歐國家首場賽前記招，近距離一睹這名皇家馬德里中場的風采。曾在英格蘭效力熱刺4季的他，縱多次被在場記者要求以英語對答，但他還是笑着說回母語再透過翻譯回應。

莫迪歷將四度出戰世盃決賽周，被在場記者圍繞今屆以至之後還有什麼目標、以及會否仿效前皇馬隊友基斯坦奴朗拿度（C朗），聲稱贏得世盃後便立即掛靴等問題時，他僅稱：「現時我沒想到那麼遠，只是專注下場對摩洛哥的比賽。我從來不會將個人目標放在團隊利益之上，個人的成功是建基於團隊。（退役時機）就讓一切遵從上帝旨意吧。」

他又提醒隊友，克羅地亞在俄羅斯世盃的經歷已成過去，必須忘記及專注未來比賽，「有很多上屆世盃成員已不在這支球隊，但新球員的表現為球隊注入新力量，我們老將就要幫這班年輕人盡快適應國家隊」。

畢竟是這名中場大師最後一屆世盃，記招結束後，現場所見，不少海外傳媒紛紛上前希望合照，他亦表現親民多次與傳媒selfie（自拍）。不過類似情况於世盃並非罕見，記者日前出席法國賽前記招時，主教練迪甘斯同樣願跟在場記者寒暄和合照，也許在仍未出戰首場比賽的初期階段，球隊將帥還可以用較鬆容態度應對，迪甘斯還不忘說「影相可以，但（拍攝）球隊操練只得15分鐘」，立即引起全場傳媒大笑。

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