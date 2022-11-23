世界盃︱卡尼照足踝傷惹舊患復發猜測　法國沙特同左閘重創退隊 (13:03)

英國傳媒指卡尼在前晚英軍贏伊朗隊6：2的比賽中，下半場早段遭敵衛保拿利干治剷傷，雖然堅持近半小時後才被換出，但賽後需包紮右腳，步行亦有困難。卡尼翌日能做簡單恢復訓練，但最終決定為穩陣計做磁力共振檢查，保證非舊患復發。同樣該仗傷出的後衛哈利馬古尼則無大礙，惟中場占士麥迪臣續未復操。至於比賽早段傷頭的伊朗隊門將比蘭雲特則已出院。

另一方面，D組的法國隊指盧卡斯靴南迪斯的右膝傷及韌帶，已肯定緣盡今屆賽事，甚至今季也難替德甲球會拜仁慕尼黑上陣。其胞弟迪奧靴南迪斯勢頂替他出任法軍下仗左閘。

C組沙特左後衛艾沙拉尼昨對阿根廷隊一仗，補時被出迎的門將艾奧維斯膝頭撞中左臉。阿聯酋報章《今日海灣》引述初步檢查指，30歲的艾沙拉尼上下顎都有骨裂，且臚內出血。報道又指沙特王儲穆罕默德指示安排專機送艾沙拉尼到德國治療。

A組的塞內加爾隊則收好消息，中場高耶迪只需休息數天，缺席後日對卡塔爾隊的比賽。

F組比利時隊的盧卡古因大腿傷勢，肯定缺席球隊凌晨首場對加拿大隊的分組賽，主帥馬天尼斯透露這名射手的復康進度理想，惟未有確實復出時間表。

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