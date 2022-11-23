城市定向｜蘇慧音任活動大使　黃尹雋期待跑勻油尖旺 (14:46)

賽事將於明年1月29日舉行，參加者可遊走油尖旺區內不同的城市地標，透過定向活動探索了解區內歷史及發展過程。首度參加城市定向賽黃尹雋直言感覺新鮮，「我平時多數在運動場練習，而比賽則於公路上，因此很少在市區跑步，能穿梭大街小巷的感覺新鮮」。至於活動大使蘇慧音成為全職運動員前，就讀拔萃女小學和拔萃女書院，這名東京奧運乒乓球女團銅牌得主表示，「我從小在油尖旺區長大，對這個社區有一定認識，可以擔任活動大使很有意義」。

賽事共設企業組、公開組、學生組、親子組和學校邀請組等組別，每隊參賽人數為2至4人，而參賽隊伍在限定時間內自行策劃路線，每到達「打卡點」均有機會獲得「到達分數」，每個組別總分數最高的隊伍獲勝，同分隊則以較短時間完成賽程者為勝，而超時到達終點的隊伍將被取消資格，報名詳情可參閱： https://bit.ly/3OaoqVq 。

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