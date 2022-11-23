世界盃｜沙特全國放假賀贏阿根廷　主帥稱對手輕敵招敗　美斯望重新振作 (09:15)

沙特政府指全國假期「適用於所有國營或民營機構僱員，以及學生」，主題公園等文娛康樂設施一律免費入場。多名沙特政府要員兼王室成員均有上載片段，顯示自己觀看「沙漠綠鷹」歷來第4場世界盃正賽勝仗。國營電視台的片段顯示在首都利雅得，無論男女都走到街上慶祝，不少車輛響安，乘客揮動國旗。近年一度與沙特交惡的世盃主辦國卡塔爾、阿聯酋等國的元首亦祝賀沙特寫下阿拉伯足球新一頁。

沙特阿拉伯隊主帥連拿迪亦成為賽後熱話之一，事關這名54歲法籍教練，曾於2012年領黑馬贊比亞隊贏得非洲國家盃冠軍，3年後助科特迪瓦隊再獲此殊榮。2019年接手沙特隊的他賽後直言感到阿根廷隊輕敵：「相信美斯會說沙特踢得好，所以阿根廷輸波，但你知道他們的比賽動力，很正常不如對巴西隊時。我們還是要向前看，因為還有兩場困難的比賽。」中場艾穆基賽後稱：「我們有一個瘋狂的教練，一直在半場鼓勵我們，繼續提供場上指示。我都不懂去形容了。」至於在卡塔爾的沙特球迷，則被影到在球場外集體模仿阿根廷球星隊長美斯的宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）的入球慶祝。

昨仗先入12碼的美斯，承認球隊在5分鐘內連失兩球是失去專注力，需要重新振作，力爭出線。而在南美洲，阿根廷傳媒均指是這是恥辱敗仗，但鄰國巴西，總統博索納羅在內的不少名人都拿阿根廷隊的差勁表現取笑。同處C組的波蘭隊及墨西哥隊則今晨賽和0：0，令阿根廷隊跌落榜尾。

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