英超｜曼聯官宣尋求賣盤　勢結束17年格拉沙主政時代 (08:31)

曼聯在聲明中指出，董事會為推動球會發展，將評估所有戰略替代選項，包括引進新資金、進行出售或其他涉及該公司的交易。在紐約證券交易所上市的曼聯，已開始為該球會評估戰略替代方案，並已聘請Raine Group為出售交易提供諮詢。

執行聯合主席兼董事格拉沙兄弟Avram和Joel表示：「曼聯的實力，取決於全球11億球迷的熱情和忠誠度。在我們延續球會輝煌歷史的同時，董事會將評估所有戰略替代選項，以確保我們為球迷提供最好的服務，並確保曼聯可持續成長的機會。」

已故美籍富商格拉沙（Malcolm Glazer）在2005年以7.9億鎊（約74億港元）收購曼聯，格拉沙家族至今已掌控「紅魔鬼」17年。不過，曼聯自傳奇教頭費格遜2013年退休後，不曾贏過英超冠軍，往後多次易帥也未能改善戰績。

另一英超球會車路士今夏以42.5億鎊易手，曼聯作為世界上最具影響力的球會之一，若然賣盤成功，交易金額定必創下新高。

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