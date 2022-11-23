世界盃｜曼聯宣布與C朗解約　世盃後去向未明 (03:05)

正隨葡萄牙隊在卡塔爾出戰世界盃決賽周的C朗，在香港時間周五凌晨將領軍在H組首戰與加納隊交鋒。去年宣布回巢加盟曼聯的他，早前接受訪問時聲稱遭曼聯背叛，並被千方百計踢出球隊，與球會關係決裂。曼聯今晨在官方網站發表聲明，證實已與C朗就離隊達成共識，並稱球隊在領隊坦夏格帶領下將繼續專注爭取佳績。

C朗上季重返曼聯後，各項賽事上陣38場攻入24球，亦是球隊神射手，但在英超僅以第6衝線，歐聯亦在16強出局。曼聯今季由坦夏格接手後，C朗多次被貶為後備，連同歐霸各項賽事上陣16場攻入3球。

相關新聞：世界盃直擊｜入場門票鬧雙胞 意外認識直擊8屆世盃老行尊

相關新聞：世界盃｜艾歷臣相隔17個月亮相國際大賽 丹麥悶和突尼斯 今屆首場零入球

相關新聞：世界盃直擊｜沙特爆冷反勝阿根廷 球場藍海變綠海 球迷齊呼「美斯在哪？」（有片）

相關新聞：世界盃直擊｜「金飯碗」下現遍布藍白人海 各國球迷入場撐美斯 連對手都撐

相關新聞：世界盃｜「美C」罕見合作 廣告照轟動全球

相關新聞：世界盃｜美斯鬥沙特前足踝腫脹 否認仍有傷在身 傳密會碧咸商轉會

相關新聞：世界盃｜基亞利殊建功兌現承諾 展臂跳開心舞贈殘疾曼城球迷

相關新聞：世界盃︱巴利入12碼助逼和美國 威爾斯相隔64年決賽周首戰不敗