世界盃｜艾歷臣相隔17個月亮相國際大賽　丹麥悶和突尼斯　今屆首場零入球 (23:35)

丹麥隊此仗排出3-5-2陣式，正選有去年植入心臟除顫器的曼聯中場基斯甸艾歷臣、熱刺的賀積查治、巴塞隆拿中堅安達斯基斯坦臣及尼斯門將卡斯柏舒米高等球星，突尼斯隊球員名氣雖不及對手，但以3-4-3陣式應戰下於上半場佔上風，其中效力丹超聯球隊奧丹斯的箭頭謝巴利表現活躍，曾於23分鐘單刀建功，但因越位在先被判「詐糊」，他又曾近門乖巧挑射被舒米高拍出底線。

突軍其他球員亦具火力，鋒將馬菲歷基及中場艾沙拉度尼便分別頭槌腳踢均未竟全功，隊友後衛穆罕默德達加的勁射柱邊出界，足令丹麥抹一額汗。丹麥隊上半場只有3次攻門，其中以賀積查治的命射被突軍門將艾文達文接牢算較有睇頭，其隊友中場湯馬士迪蘭尼完上半場前受傷，需由另一中場丹斯加特。

下半場接戰，丹麥在65分鐘變陣，一口氣換入前鋒干尼利斯、中場連士唐及馬菲亞斯贊臣，而突軍其後也有5個調動。及至補時階段，突軍守將塔比曾在己方禁區犯手球，經視像裁判（VAR）介入後，球證沒判12碼，而其後連士唐右路突施冷箭，卻及時被艾文達文擋出，終助突軍力保不失，雙方互交白卷，成為今屆首場零入球賽事。

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