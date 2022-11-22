世界盃直擊｜入場門票鬧雙胞　意外認識直擊8屆世盃老行尊 (23:54)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

卡塔爾世界盃踏入第3日，已多場賽事觀眾人數超出球場官方可容納數字，如今仗在可容納8萬人的路薩爾地標球場，最終「超額」有逾8.8萬名觀眾。本地記者今早以後補登記名額獲發門票，不過入場經多重安檢和核對門票後，到達看台座位才驚覺與另一名傳媒「鬧雙胞」，大家出示門票發現顯示的行列及座位等資料都完全一樣，大家當堂哭笑不得，幸開賽後鄰近仍有空位才得以如常觀戰。

藉這個意外，因而認識到這個持有同一座位門票的日本記者大住良之先生，年逾七旬的他透露跟身旁另一名日籍老行尊，同樣自1994年美國世界盃起，連同今屆已直擊過8屆世盃，記者發現他們在比賽時會手抄每個攻勢，由球員位置以至足球路線都鉅細無遺，甚至筆記簿還印有半個球場平面圖的格式以方便記錄，Respect！

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