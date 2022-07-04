世界盃直擊（有片）｜沙特爆冷反勝阿根廷　球場藍海變綠海　球迷齊呼「美斯在哪？」（有片） (21:40)

場內所見，身穿阿根廷球衣的球迷雖然較多，但今屆世盃於西亞的卡塔爾舉辦，因此今仗猶如是鄰近國家沙特阿拉伯的「半個主場」，故阿根廷與沙特觀眾呈七三甚至六四之比。阿根廷於上半場領先一球，美斯每當起腳和取得入球時均掌聲響遍全場，但下半場隨即形勢扭轉，當沙特追平再反超前，傳媒看台附近的沙特球迷們歡呼聲震耳欲聾，由支持美斯變成為祖國喝采，更學上屆世盃冰島隊的拍掌打氣方式，完場一刻更不少球迷激動擁抱落淚，與坐在記者附近的阿根廷等南美記者表情沉重成強烈對比。

沙特球迷Mohammed稱不敢相信祖國能擊敗阿根廷，形容為國家史上特別一天，「我很意外阿根廷今日表現水準以下，原以為對他們是容易的賽事，加上沙特門將神勇、球員頑強奮鬥，射入兩個精彩入球」。他稱期望球隊能再下一城晉身16強，「今日我要在多哈好好慶祝一天！」完場後留在球場的一片「綠海」球迷，以阿拉伯文說出「Where is Messi？We overcome（美斯在哪？我們克服了）」的口號聲此起彼落。

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