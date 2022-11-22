世界盃｜美斯入12碼開紀錄　難阻阿根廷爆冷反負沙特阿拉伯 (20:07)

阿根廷此役以拿達路馬天尼斯及美斯掛帥，後者上半場主要在左路和中路策動攻勢居多，「天使」迪馬利亞則在右路製造騷擾，在這進攻鐵三角的身後是中場里安度柏利迪斯、迪保羅及艾真度高美斯。甫開賽兩分鐘，美斯禁區內快射地波但被反應快的沙特阿拉伯門將艾奧維斯拍出。8分鐘，柏利迪斯在敵軍禁區內被敵衛攬跌，經視像裁判（VAR）介入後獲判12碼，美斯冷靜操刀得手，令其世界盃累積入球增至7個。

22分鐘，美斯單刀射入卻被判越位在先入球無效，馬天尼斯其後分別在28和35分鐘建功，卻又因越位「食詐糊」，總計阿根廷球員上半場共七度越位，歷屆僅次於2002年世盃對陣愛爾蘭的西班牙（9次）。隨着迪保羅補時階段射門高出，阿根廷上半場只能以1球佔先。另值得一提的是，沙特有33歲隊長中場艾法拉積完半場前傷出，由32歲的艾亞比迪入替。

沙特下半場接戰僅3分鐘偷襲成功，前鋒艾沙赫里禁區內推過阿根廷守將基斯甸羅美路起左腳射入遠柱扳平。53分鐘，沙特「10號仔」艾達沙尼右路擺脫敵衛起右腳妙射彎入，助球隊令人意外地反超前2：1，而若非守將阿卜杜拉馬杜在64分鐘近門撞射，被阿根廷門將達米安馬天尼斯飛人拍出，沙特準已將紀錄拉開。阿根廷其後圍攻沙特，80分鐘，美斯離門20碼主射罰球高出，之後他又在84分鐘罕有以頭槌攻門，但又過不了艾奧維斯的十指關，而其隊友守將艾阿美利於補時階段以頭槌護空門，終助沙特爆大冷以2：1勝出。

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