世界盃直擊｜「金飯碗」下現遍布藍白人海　各國球迷入場撐美斯　連對手都撐 (18:54)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

繼英格蘭後，今日緊接輪到今屆冠軍之一熱門阿根廷出戰，在C組首仗沙特阿拉伯隊，美斯登場、在同為決賽場地的路薩爾地標球場舉行，加上是早場安排在當地時間下午1時烈日當空下舉行，對手又是東道主鄰近國家的沙特阿拉伯隊、種種因素令賽事成為今屆焦點之一。

《明報》記者將入場直擊美斯今屆世盃首戰，話雖沙特阿拉伯有半個主場之利，惟在外型酷似「金飯碗」的球場外，一如所料被一片藍白海覆蓋，眾多入場球迷均身穿阿根廷隊的主場球衣，甚至有阿根廷人受傷要坐輪椅也照入場。

美斯的魅力連對手都支持，Ahdull和Omar身穿印有阿根廷隊徽的球衣，披上祖國沙特阿拉伯的國旗，他們笑言雖然希望今場以和為貴踢成2：2平手，但承認若阿根廷勝出和美斯有入球同樣都會高興，預計阿根廷隨時大勝4：0；來自馬來西亞的Nadzrin和Hanif同樣穿上阿根廷球衣，稱是美斯球迷，今次是為這南美勁旅比賽專程來卡塔爾5天看世盃；非洲的阿爾及利亞球迷Hossam稱雖然較支持基斯坦奴朗拿度（C朗），但稱今仗會支持美斯，期望決賽看到阿根廷隊對葡萄牙隊。

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