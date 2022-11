世界盃︱荷蘭門將國家隊處子戰不失球　感謝尹戈爾信任　兩年前曾失業險退役 (12:30)

荷蘭隊自雲達沙2008年退役後,便未再出產被公認世界頂級的鋼門,今屆比賽原以為主帥尹戈爾會起用39歲阿積士老將柏斯維亞,但最後正選上陣的,是年輕11歲、沒有任何大國腳以至梯隊經驗的路柏特。後者今仗下半場中段三度撲出塞內加爾隊攻門,令橙軍不需落後並末段入兩球勝出,賽後表示自己上周五才知自己會正選上陣:「世上應只有一位教練會如此選擇,尹帥特別囑咐我,只需發揮在球會的表現就可。」尹戈爾8年前執教荷蘭隊時,曾在巴西世界盃8強加時,以告魯爾入替施利臣,最終前者助球隊互射12碼淘汰哥斯達黎加隊,成為一時佳話。

來到今仗,路柏特亦成為第50名在尹戈爾麾下首次上陣的橙軍球員,提到今屆目標,路柏特表示:「一定是世界冠軍,各隊前來都為這個目標。」

身高2.03米的路柏特,是今屆830名球員中最高的,今場才是他第53次在職業比賽中上陣,《荷蘭電訊報》的街頭訪問也顯示,就算是橙軍球迷也大多不認識他。28歲的路柏特於現效的荷甲球會海倫芬出道,但連同之後轉投NAC,甚至淪落意乙的霍治亞,都缺乏上陣機會。在霍治亞2019年財困散班後,他首次失業,開季後才回國加盟荷乙的多德勒支,但季後再度不獲續約。他這次自由身時間再長3倍,期間曾受家人遊說退役投考警察,直到去年初才加盟另一乙組球會伊高斯。經過一年等待,球會升班荷甲,在正選門將患病下,路柏特終得到頂級聯賽上陣機會,即助伊高斯護級及打入荷蘭盃4強,並今夏獲母會海倫芬招手。球員估價網站Transfermarkt指他現時身價為200萬歐元(1600萬港元),是年初的16倍。

50 - Andries Noppert is set to become the 50th player to earn his first Oranje game under Louis van Gaal, and the second Netherlands player to make his international debut at a World Cup (after Dick Schoenaker in 1978). Elevated. pic.twitter.com/tdidxHgNgs— OptaJohan (@OptaJohan) November 21, 2022