世界盃｜獲「美C」廣告世紀合照取材　象棋前世冠卡爾森：體壇最偉大宿敵 (13:17)

葡萄牙隊的C朗及阿根廷隊的美斯，正於卡塔爾備戰或是各自生涯最後一次世界盃，兩大球王日前各自於社交網上載「世紀合照」，以行李箱當作棋盤博弈，又表示「勝利是種心態」，寓意「兩大天王，一個目標；最後探戈，棋逢敵手；且看誰能最終一舉成王」。

這棋局其實是兩名當代西洋棋大師，現時世界排名第1的挪威籍棋王卡爾森，和美籍好手中村光在2017年挪威邀請賽的對弈，當時的棋局結果是「無盡的和局」。卡爾森昨於三藩市參加棋賽時，被問到對於「美C」世紀合照的看法，他直指這在模仿自己和中村光在2017年的棋局，「那是一場很艱難的比賽，期間有幾個時刻，我都有可能從世界第1，跌至第2、3、4位」。

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