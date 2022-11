世界盃｜基亞利殊建功兌現承諾　展臂跳開心舞贈殘疾曼城球迷 (11:27)

Finlay跟基亞利殊的妹妹一樣患有腦性麻痺,但先天殘障無損這名11歲小球迷對足球的熱愛,他最喜歡的球星更是曼城翼鋒基亞利殊。Finlay曾寫信給偶像,而基亞利殊更親筆回信兼送上簽名波衫,並且到球場與小球迷見面。

基亞利殊答應Finlay,下次入球時會為對方做出獨有的慶祝動作,Finlay原本提議偶像跳蜈蚣舞(Worm Dance),但基亞利殊表示做不到及擔心受傷,其後Finlay再提議跳「開心舞」,基亞利殊承諾會以這個動作慶祝。

基亞利殊昨於世界盃取得入球,他直言跳舞對自己只是個慶祝動作,但他相信這對小球迷來說意義重大。這名曼城翼鋒賽後更在社交網站上載慶祝的相片,並表示「獻給你的,Finlay」。

"It is my dream to meet you in real life. Imagine meeting your idol."@ManCity mad Finlay wrote an emotional letter to his favourite player and hero, @JackGrealish. What followed was a moment he'll never forget. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD— Premier League (@premierleague) November 9, 2022