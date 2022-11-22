世界盃︱巴利入12碼助逼和美國　威爾斯相隔64年決賽周首戰不敗 (08:14)

由於同處B組的伊朗隊昨晚2：6大敗予英格蘭隊，今屆料只能陪跑，威、美兩軍幾近今場直接競爭出線資格。威爾斯隊今仗以鋒將哈利威爾遜頂替受傷的祖亞倫，但上半場被陣容較年輕的美國隊制壓中場。「花旗兵」36分鐘一次中路突破後，由基斯甸普列錫直傳，名將之後的添莫菲韋亞入楔先開紀錄。

威軍半場換入高大中鋒化摩亞，改以長傳進襲，趁美國隊體能下降而扭轉局勢，摩亞與後衛賓戴維斯均有頭槌攻門威脅對方大門。他們最終在82分鐘獲得界外球並輾轉傳入禁區，大半場乏善可陳的巴利先擔位，博得敵衛獲加森馬文落腳踢中他，再主射極刑助球隊扳平。

33歲的巴利今年續受傷患困擾，即使年中由皇家馬德里轉會美職球隊洛杉磯FC，全年都未試過在球會賽事踢足全場，近兩個月只曾正式比賽28分鐘。威爾斯主帥柏治表示曾在今仗75分鐘詢問巴利需否換人，「他說不要，然後完場後再說：『這就是我說不用的理由。』」

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